Düren - Dürener Jazzer begeistern in Frankreich

Düren. Düren/Valenciennes. Zu einem ganz besonderen Konzert reisten jetzt fünf Dürener Jazzmusiker in Dürens älteste Partnerstadt Valenciennes. In der Bar Tandem, regelmäßig Veranstaltungsort für Jazzkonzerte, trafen die Dürener Musiker gleichgesinnte Jazzer aus der nordfranzösischen Stadt.

Schnell entwickelte sich eine gelungene Jazzsession, die in immer wieder wechselnder Besetzung die Klassiker des Jazz zum Besten gab.

Hohe Professionalität

Die französischen Gastgeber waren begeistert von der hohen Professionalität ihrer Dürener Jazzfreunde. Klaus Luft an der Trompete, Mischa Ruhr am Saxophon, Sander Hendrix an der Posaune und Wolfgang Pieters, allesamt Dozenten der Musikschule Düren, glänzten während der Jazzsession mit anspruchsvollen Soli.

Ina Hagenau als Sängerin krönte das Dürener Ensemble und gewann mit ihrer Stimme schnell das französische Publikum für sich. Das gemeinsame Konzert begeisterte nicht nur die Musiker, sondern auch die fachkundigen Zuhörer. Es dauerte mehr als drei Stunden an und endete erst nach Mitternacht.

Die Dürener Musiker und Musiklehrer hatten tagsüber Valenciennes besichtigt, wurden von der stellvertretenden Bürgermeisterin Daniele Ferté im Rathaus empfangen und hatten Gelegenheit, das kürzlich renovierte Musikkonservatorium zu besichtigen. Das Konservatorium bietet nun ideale Unterrichtsmöglichkeiten, wie sie sich die Dürener Musikschullehrer auch von der geplanten Renovierung der Musikschule in Düren erhoffen.

Stefan Knodel von der Stadt Düren, der für die Partnerschaften mit den französischen Partnerstädten zuständig ist, hatte den Besuch in Valenciennes vermittelt und die Musiker bei ihrer Reise begleitet.