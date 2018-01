Düren - Dürener Gymnasium bietet französischen Austauschschülern vielseitiges Programm

Düren. Seit 2009 besteht eine Schulpartnerschaft zwischen dem Stiftischen Gymnasium Düren und dem Lycée Guillaume le Conquérant im normannischen Lillebonne. Jetzt besuchten wieder 25 Schüler sowie zwei Lehrer der französischen Schule ihre Partner in Düren und wurden dabei auch vom stellvertretenden Bürgermeister, Thomas Floßdorf (CDU), im Rathaus empfangen.

„Die Stadt Düren pflegt seit langem gute Beziehungen zum Nachbarland Frankreich und hat auch sehr früh nach dem Zweiten Weltkrieg Kontakte nach Valenciennes, der ersten Dürener Partnerstadt, knüpfen können“, gab Thomas Floßdorf einen Überblick über die Geschichte der Stadt und die Entwicklung von Städtepartnerschaften in Düren.

Im Zuge der weltweiten Vernetzung sei zwar die Kontaktpflege einfacher geworden, aber den persönlichen Austausch im Rahmen von Besuchen und Gegenbesuchen könne dies nicht ersetzen, sagte der stellvertretende Bürgermeister weiter.

Während ihres Aufenthalts in Düren gab es ein vielseitiges Programm für die französischen Gäste: So nahmen sie mit ihren deutschen Austauschpartnern am Unterricht teil, trafen sich bei einer Begrüßungsfeier in der Stifteria und besuchten gemeinsam eine Filmvorführung des vom Institut Français organisierten Kinofestivals „Cinéfête“. Exkursionen nach Aachen und Köln sowie ein Besuch des Kölner Sportmuseums, Führungen und Workshops im Leopold-Hoesch-Museum rundeten die Aktivitäten ab. Der Gegenbesuch in Lillebonne ist für Mai 2018 vorgesehen.

Lillebonne ist eine Stadt mit etwa 10.000 Einwohnern. Die am Austausch beteiligten Schüler der nach Wilhelm dem Eroberer benannten Schule besuchen dort die Oberstufenklassen, die mit den deutschen Jahrgangsstufen 10 bis 12 vergleichbar sind.