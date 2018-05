Düren.

Martin Seraphin mangelt es nicht an Auszeichnungen. Er wurde bereits zum Bundesvizemeister 2015 beim Deutschen Verband für Fotografie (DVF) und zum erfolgreichsten Fotografen auf Landesebene 2016 und 2017 gekürt. Er wurde außerdem in die Top Ten des Sony World Photography Award 2016 in der Kategorie Architektur aufgenommen.