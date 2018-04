Düren - Dürener DLRG: 4608 Stunden im Dienst der Schwimmer

Düren.

Im vergangenen Jahr wurden von 107 Dürener Rettungsschwimmern 4608 Stunden in den Wasserrettungsdienst am Dürener Badesee, in Veranstaltungen und in die Ausbildung investiert. Bei rund 230 Erste-Hilfe-Einsätzen handelte es sich um kleinere bis mittlere Vorfälle. Einmal musste nach der Erstversorgung der Notarzt gerufen werden, sechs Mal wurde der Rettungsdienst alarmiert.