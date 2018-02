Düren - Dürener Bogenschützen streben die Regionalliga an

Düren. Das war ein herausragender Auftritt der Mannschaften der Bogenschützen RSG Düren am vergangenen Liga-Wettkampftag. Die zweite Mannschaft schießt in der Landesoberliga und ging auf Platz 5 in Köln in den letzten Einsatz.

Paul Anderseck, Hubertus Conzen, Benno Filbry und Guido Franke – Andrea Gehlen fehlte krankheitsbedingt – schossen ihr bestes Saisonergebnis und verbesserten sich auf den vierten Platz unter acht Mannschaften.

Die erste Mannschaft ging als Drittplatzierte der Rheinlandliga mit Lars Benisch, Timo Eismar, Michael Niestorj und Petra Nüssgens-Patz in die ersten Begegnungen. An jedem Liga-Spieltag schießen die acht Mannschaften jeder gegen jeden. Nach fünf Siegen in Reihenfolge hatte die Dürener Mannschaft den Rückstand zum Tabellenzweiten Krefelder SSK derart ausgeglichen, dass beide punkt- und satzgleich waren.

Das sechste Match

Im sechsten Match trafen beide zum entscheidenden Match aufeinander – und es blieb spektakulär. Nach zwei Satzgewinnen 54:51 und 58:53 führten die Dürener bereits 4:0, mussten anschließend bei zweimal 54:56 den Ausgleich hinnehmen. Den entscheidenden Satz gewannen die Dürener mit 54:52 und somit mit 6:4 das Match.

Auch im anschließenden Match gegen den Kölner Klub für Bogensport II ließen die Dürener Bogenschützen nach hartem Kampf mit 6:2 (56:54, 55:54, 57:57, 55:55) nichts mehr anbrennen. Als Tabellenzweiter der Rheinlandliga kämpfen sie am 10. Marz in Schöffengrund/Hessen mit dem Siegburger SV und den jeweils zwei Erstplatzierten aus Hessen und Westfalen um die beiden Aufstiegsplätze in die Regionalliga West.