Düren - Dürener Big Band „Take off“: Eine ziemlich verrückte Geburtstagsparty

Am 21. April hebt die Big Band noch einmal ab

Ziemlich genau 35 Jahre nach der Orchestergründung hebt „Take off“ am Samstag, 21. April, 20 Uhr, in der Weinberghalle in Merzenich, Schulstraße 18, erneut ab.

Gespielt wird in kompletter Big Band-Besetzung, also mit fünf Saxofonen, fünf Trompeten, vier Posaunen und einer Rhythmusgruppe.

Auch die Gesangssolisten von einst sind in Merzenich mit von der Partie: Birgit Eskens-Dipochay, Claudia Maintz, Dorit Horsch und Manfred Billmann haben eine Reihe von Hits im Gepäck.

Die Eintrittskarten für das „Take off“-Konzert kosten zehn Euro. Tickets gibt es bei der Gemeindeverwaltung Merzenich, Valdersweg 1, sowie im I-Punkt in Düren, Markt 6, Telefon 02421/252525.