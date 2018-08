Düren.

Wenn die Innenstadt zur Automeile wird, dann steht die traditionelle Autoschau der Innung Düren-Jülich des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes an. Am Sonntag, 2. September, ist es wieder so weit. Das Areal zwischen Kaiserplatz, Markt und Annakirche gehört an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr den Automobilisten.