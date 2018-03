Dürener „Ampel“: mehr Radständer am Südeingang des Bahnhofs Letzte Aktualisierung: 7. März 2018, 17:24 Uhr

Düren. In der von der Initiative „Pro Rad“ angestoßenen Diskussion über die Situation der Fahrradständer am Dürener Bahnhof reagiert jetzt auch die Politik. Die „Ampel“-Mehrheit im Stadtrat will nun zusätzliche Fahrradständer beantragen, um dem wachsenden Bedarf Rechnung zu tragen.