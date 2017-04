Langerwehe.

Das 1. Dürener Akkordeonorchester unter der Leitung von Andrea Nolte begab sich am Sonntag mit den Anwesenden in der Paul-Gerhard Kirche in Langerwehe auf musikalische Weltreise. Die Musiker sind Preisträger von vielen internationalen und nationalen Wettbewerben und bewiesen mit einer großen Bandbreite ihr Talent.