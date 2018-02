Düren - Düren zeigt sich sonnig, kalt und jeck

Düren.

Die eine Party hatte um 11.11 Uhr keine Probleme, in die Gänge zu kommen, auf der zweiten – einen Katzensprung entfernt – dauerte es eine Weile, bis sie auf dem gewohnten Niveau angekommen war: Markt- und Kaiserplatz waren am Donnerstag an Weiberfastnacht wieder die Schauplätze für den Straßenkarneval in Dürens Innenstadt.