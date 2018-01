Kreuzau/Düren - Düren und Kreuzau planen weitere 54 Hektar Gewerbefläche

Kreuzau/Düren.

Die Gemeinde Kreuzau plant mit der Stadt Düren ein zweites gemeinsames Gewerbegebiet, das sich in zwei Flächen unterteilen soll. Zum einem soll das jetzige Gewerbegebiet an der Stockheimer Landstraße („Automeile“) in Richtung Stockheim um fast die Hälfte erweitert werden.