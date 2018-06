Düren - Düren nimmt zum zweiten Mal an Aktion „Stadtradeln“ teil

Düren. Die Stadt Düren nimmt zwischen dem 16. Juni und 6. Juli zum zweiten Mal an der Klimakampagne „Stadtradeln“ teil. Alle Bürger, Kommunalpolitiker aus Düren sowie alle Personen, die in Düren arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, sind dazu eingeladen, beim „Stadtradeln“ mitzumachen und möglichst viele Radkilometer zu sammeln.

Wer dabei ist, tritt 21 Tage für den Klimaschutz, die Radverkehrsförderung und ein lebenswertes Düren in die Pedale, sammelt Kilometer für sein Team und für die gesamte Stadt Düren. Egal ob beruflich oder privat – Hauptsache CO2-frei unterwegs. Mitmachen lohnt sich, denn unter allen Dürener Teilnehmern werden attraktive Preise rund ums Fahrrad verlost – unter anderem Fahrradschlösser, Fahrradhelme, Fahrradtaschen, Fahrradbeleuchtung, Fahrradtachometer.

Jeder kann ein „Stadtradeln“- Team gründen beziehungsweise einem Team beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radler so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. Die geradelten Kilometer können im Online-Radkalender oder per „Stadtradeln“-App eingetragen werden. Für alle Teilnehmer, die nicht den Online-Radkalender oder die Stadtradeln-App nutzen können, besteht zudem die Möglichkeit, die Radkilometer per Hand einzutragen; weitergehende Informationen hierzu finden sich auf der Homepage unter stadtradeln.de/dueren.

Für Rückfragen zu der Kampagne stehen Benjamin Raßmanns, Mobilitätsmanager der Stadt Düren (Telefon 02421/251351, b.rassmanns@dueren.de) sowie Uwe Schmitz, Fahrradbeauftragter der Stadt Düren (Telefon 02421/252671, fahrradbeauf-tragter@dueren.de) zur Verfügung.

Zur Eröffnung der diesjährigen Kampagne in Düren am Donnerstag, 14. Juni, 10 Uhr, in der Kölnstraße, Ecke Markt, sind alle willkommen. Eine Teilnahme mit dem eigenem Fahrrad ist erwünscht.