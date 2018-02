Millionen für die Schulsanierung in Düren

In 2018 und 2019 wird die Stadt insbesondere im Bereich der Schulen Sanierungsmaßnahmen vorantreiben. Allein aus dem Programm „Gute Schule 2020“ stehen für 2018 3,6 Millionen Euro und in 2019 3,4 Millionen Euro bereit. Das Lehrschwimmbecken an der Grundschule Derichsweiler soll bis Ende 2018 saniert sein. Hierfür gibt es 1,8 Millionen Euro. 1,2 Millionen Euro stehen für die Generalsanierung des Lehrschwimmbeckens an der Grundschule Merken bereit.



Für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume am Gymnasium Burgau sind 1,3 Millionen Euro, für die gleichen Räume im Wirteltor-Gymnasium 1 Million Euro. Weitere Gelder gibt es für die Schaffung zusätzlicher Rettungswege in Schulen und Schallschutzmaßnahmen in Klassenräumen.