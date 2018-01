Der „Papiermacher-Orden“ für Fritz Schramma

Die KG „Närrische Nord Dürener“ lädt alle karnevalsbegeisterten Jungen und Mädchen am Samstag, 27. Januar, zum Kinderkarnevalsball ein. Gefeiert wird ab 14.30 Uhr im Pfarrheim St. Joachim in Düren, Joachimstraße 9. Der Eintritt ist frei.

Wer Lust hat, sein karnevalistisches Talent einmal selbst unter Beweis zu stellen, sollte zur „Stubbi“-Sitzung am Sonntag, 28. Januar, ab 11.11 Uhr (Einlass 10 Uhr) ins Pfarrheim an der Joachimstraße kommen. Alle, die Lust haben, können sich an dem Programm beteiligen. Nähere Informationen dazu gibt es unter Telefon 02423/ 3225.

Im Rahmen der Kostümsitzung der Gesellschaft am Samstag, 3. Februar, wird zum ersten Mal der „Dürener Papiermacher-Orden“ an den ehemaligen Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma (CDU) verliehen. Karten unter Telefon 02421/292670.