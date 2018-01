Düren - Düren gegen Ankara im CEV-Pokal: „Die Arena wird rot und sehr, sehr laut“

Den Trainer stimmt die Premiere von Edvarts Buivids zuversichtlich

Die Ausgangslage ist klar: Die SWD-Powervolleys müssen am heutigen Abend gegen Ankara im ersten Schritt 3:0 oder 3:1 gewinnen. Dann geht es direkt in den „Golden Set“. Dieser Entscheidungssatz wird wie ein Tiebreak gespielt. Sichern sich die Dürener auch diesen Abschnitt, haben sie das Viertelfinale erreicht.

Den Gästen aus der türkischen Hauptstadt genügen nach ihrem 3:0 im Hinspiel zwei Sätze, um das Viertelfinale zu erreichen; denn die Europapokal-Arithmetik ist die eines Bundesliga-Meisterschaftsspiels: Drei Punkte gibt es für den Sieger bei einem 3:0 oder 3:1, zwei, wenn er 3:2 gewinnt. Einen Punkt erhält dann der Verlierer. Somit wären die Türken bei einer 2:3-Niederlage weiter.

Dass Düren gegen das Starensemble aus der Türkei vor einer Herkules-Aufgabe steht, weiß natürlich Stefan Falter, der Trainer der SWD-Powervolleys. Diese ist umso schwieriger, als mit Romans Sauss und Dirk Westphal die beiden Stammspieler auf der Position des Außenangreifers fehlen, mit Julius Firkal der dritte im Bunde nach Erkrankung noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist.

Es stimmt den Trainer aber zuversichtlich, dass Diagonalangreifer Edvarts Buivids beim Auswärtsspiel in Frankfurt auf der für ihn ungewohnten Position des Annahmespielers durchaus zu gefallen wusste: „Er hatte bei seiner Premiere ein paar Fehler, aber ansonsten hat er sich mit Engagement dieser Aufgabe gestellt und uns, das Team und mich, überzeugt.“ So ist Buivids am Mittwochabend durchaus ein Kandidat für die Startformation, zumal Sauss und Westphal auch am Sonntag gegen die Formation aus Innsbruck und Unterhaching fehlen. Falter: „So kann er gegen die Stars aus Ankara weiter Sicherheit gewinnen.“