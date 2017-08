DSB schlägt einen Naturfriedhof im Burgauer Wald vor Von: ja

Letzte Aktualisierung: 20. August 2017, 14:02 Uhr

Düren. Angesichts der sich wandelnden Bestattungskultur will die Stadt Düren in Zukunft auch die Beisetzung von Haustieren in einem abgegrenzten Bereich des Hauptfriedhofs im Dürener Osten anbieten.