Düren.

Nein, ein Schreiben liege der Stadt nicht vor, sagt Dürens Beigeordneter Paul Zündorf. Die Brisanz des Themas ist ihm aber auch ohne den angekündigten Brief der Deutschen Umwelthilfe (DUH) klar. Die hatte am Donnerstag angekündigt, weitere 45 Städte zu verklagen, in denen die Stickstoffdioxid-Grenzwerte (NO2) nicht eingehalten werden.