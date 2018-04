Düren - Drogenberatungsstellen arbeiten am absoluten personellen Limit

Düren.

Angesichts der Spritzenfunde am Langemarckpark spricht die Sucht- und Drogenberatung der Caritas in einer Stellungnahme von einer „überhitzten“ Diskussion. Seit Jahrzehnten sei der Bereich rund um den Park in der Nähe des Bahnhofs ein bekannter und geduldeter Treffpunkt der Straßen- und Drogenszene.