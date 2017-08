Drei versuchte Einbrüche in einer Nacht

Düren. Drei Einbruchsversuche haben die Polizei in der Nacht auf Freitag beschäftigt. Jetzt such die Polizei nach Zeugen.

Zuerst schrillte der Alarm in einem Geschäft „Am Ellernbusch“. Als der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma dort ankam, sah er, wie ein Kleinwagen eilig den Parkplatz verließ. Unbekannte hatten versucht, ein Bürofenster mit Gewalt zu öffnen. Das war ihnen jedoch nicht gelungen.

Gegen 1.25 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei, dass ein Mann versuche, in Geschäftsräume an der Arnoldsweiler Straße einzudringen, es gelang ihm nicht. Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits verschwunden. Die Beamten bemerkten jedoch einen weiteren Einbruchversuch in der unmittelbaren Nähe des ersten Tatortes. Dort war ebenfalls an einer Tür, die zu einem Geschäft führt, gehebelt worden.

Der Tatverdächtige soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Er war schmal und trug zur Tatzeit eine Adidas-Kapuzenjacke und eine kurze Hose. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet sie an Telefon 02421/9496425.