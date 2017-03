Drei Überholvorgänge führen zu drei Unfällen

Titz/Niederzier. Am Wochenende hat es im Kreis Düren gleich drei Unfälle gegeben, bei denen missglückte Überholmanöver die Ursache waren. Dabei wurden zwei Fahrer verletzt und es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 18.500 Euro.

Am Freitag gegen 14.30 Uhr war ein 37-Jähriger aus Titz mit seinem Traktor auf der Landesstraße 226 von Titz in Richtung Linnich unterwegs. Kurz hinter Gevelsdorf wollte er nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen und setzte hierzu nach eigenen Angaben seinen Blinker. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Titz wollte das Gespann überholen. Er gab an, dass der Traktorfahrer seinen Blinker nicht betätigt hatte. Während des Überholvorgangs scherte der Traktor nach links aus und traf den Wagen am hinteren rechten Kotflügel.

Das Auto kam nach links von der Straße ab und blieb nach Überfahren eines Verkehrszeichens stehen. Beide Fahrer blieben unverletzt, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 10.500 Euro.

Nur wenige Stunden später, gegen 18.45 Uhr, ereignete sich ein ähnlicher Unfall. Dabei wollte eine 54-jährige Frau aus Niederzier auf der Burgstraße in Ellen nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Sie setzte den Blinker und holte nach rechts aus. Dies verstand ein ihr nachfolgender 17-jähriger Rollerfahrer offensichtlich falsch. Er setzte zum Überholen an und fuhr schließlich gegen die linke Seite des abbiegenden Autos, wodurch er stürzte.

Der Rollerfahrer blieb unverletzt, die Autofahrerin musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Am Sonntag kam es zum dritten Unfall im Zusammenhang mit einem Überholmanöver. Ein 35-jähriger Motorradfahrer aus Jülich fuhr gegen 19.35 Uhr auf der Landesstraße 258 zwischen Spiel und der Landesstraße 241. Beim Überholen eines Autos geriet er zu weit nach links auf den Grünstreifen und kam zu Fall. Er überschlug sich und blieb im angrenzenden Feld liegen.

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der überholte Wagen blieb unbeschädigt und der Fahrer wurde nicht verletzt.