Heimbach.

So viele Arbeiter, Angestellte, Techniker und Beamte hatten die Menschen entlang der Hasenfeldener Straße zwischen der Kapelle in Hasenfeld und dem Kreisverkehr in Heimbach wahrscheinlich noch nie gesehen. Der Grund: Auf einer Strecke von 1,6 Kilometern wird Glasfaserkabel verlegt.