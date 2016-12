Düren.

Es ist Heiligabend, das dreitägige Weihnachtsfest kann beginnen. Nur: in welcher Abfolge? Erst Essen, dann Bescherung, oder andersherum? Wie dem auch sei, in den meisten Fällen gelingt beides nicht ohne fremde Hilfe. In der folgenden Geschichte erzählen drei Männer davon, wie sie sich – wie viele andere Menschen selbstverständlich auch – bis Samstagnachmittag hinein in den Dienst für ein gelungenes, gesegnetes Fest stellen.