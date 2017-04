Zuerst eine Dorfkonferenz und danach zum Zukunfts-Wettbewerb

Bis jetzt hat es Dorfkonferenzen in Abenden, Altenburg, Barmen, Birgel, Blens, Drove, Ederen, Ellen, Eschweiler über Feld, Frauwüllesheim, Geich/Obergeich, Gevelsdorf, Gey, Golzheim, Hausen, Jackerath, Kirchberg, Merode, Obermaubach, Ortsteilen von Düren, Pingsheim, Schophoven, Siersdorf, Üdingen, Vlatten, Vossenack und Wollersheim gegeben. Dörfer, die sich beteiligen möchten, können sich direkt an den Kreis Düren, Telefon 02421/220, wenden.

Viele Dörfer, in denen eine Dorfkonferenz stattgefunden hat, nehmen auch am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Die Auftaktveranstaltung zum Wettbewerb auf Kreisebene findet am Donnerstag, 27. April, ab 18 Uhr in der Landwirtschaftskammer Düren, Rütger-von-Scheven-Straße 44, statt.

Eingeladen sind die Vertreter aller Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern. Referent Dr. Waldemar Gruber von der Landwirtschaftskammer informiert über die Voraussetzungen für die Teilnahme, die Bewertungskriterien der Wettbewerbsjury und organisatorische Fragen.

Im Kreis Düren wohnt fast die Hälfte der Menschen in Orten unter 3000 Einwohnern, also in einem ländlichen Umfeld. Deren Bereitschaft, sich für ihr Dorf zu engagieren, ist groß. So nahmen 2014 insgesamt 40 Dörfer an dem Wettbewerb teil, um ihren Ort tatkräftig voranzubringen. Mit Blens, Berzbuir, Golzheim und Merode wurden im Folgejahr vier Dörfer auf Landesebene mit Silbermedaillen ausgezeichnet.