Weitere Diskussion um den CSV programmiert

Die „Ampel“ hält an ihrem Plan fest, die Zahl der Sportanlagen in Düren und damit den Pflegeaufwand zu minimieren. Bis zum Sommer könne der CSV nach dem abgelehnten Umzug nach Echtz weiterhin die Platzanlage in Hoven nutzen, betont Henner Schmidt. Dann müsse noch einmal über Alternativen gesprochen werden. Der SPD-Politiker bringt in diesem Zusammenhang nun auch die Platzanlage von Alemannia Lendersdorf als neue Heimat für den CSV ins Spiel.