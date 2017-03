Dojo-Kämpfer sammeln vier Landes-Titel

Huchem-Stammeln. Die Karatekämpfer von Dojo Huchem-Stammeln haben Erfolge bei den Offenen Landesmeisterschaften in Mönchengladbach gefeiert. Am Ende standen vier Landesmeistertitel zu Buche. Diese feierten Victor Stolz bei den Erwachsenen in zwei Klassen, Miriam Arca ebenfalls bei den Erwachsenen sowie Joshua Stockmann (J 1) und Lukas Kumpfert (J 2) bei den Kindern.

Vizemeister wurden Leon Klein (J 1) und Marc Voulon (J 2) bei den Kindern; Julia Abels sowie Lars Oellers in der Jugend und Sven Abels bei den Erwachsenen. In der Mannschaft holten Lisa Christoffels, Victoria Bomblè und Julia Abels den zweiten Platz. Bronze sicherten sich Victoria Bomblè in der Jugendklasse M 3 und Sonja Abels bei den Erwachsenen.

Dojo-Trainerin Sonja Abels startete freiwillig in der Männergruppe, da in ihrer Leistungsklasse leider keine weiteren Frauen an den Start gingen. Sven Abels, der bereits vom Morgen an bis in den frühen Nachmittag mit dem 1. Vorsitzenden Hans Abels in Neukirchen-Vlyn einen Prüferlehrgang zur Weiterbildung besuchen musste, konnte sich so gerade noch nachmelden und ebenfalls starten.

Für die Kata-Gruppen (Kata bedeutet Formenwettkampf beziehungsweise Kampf gegen imaginäre Gegner), in denen alle heimischen Kämpfer an den Start gingen, hatten sich in den einzelnen Wettkampfarten (Formen, Selbstverteidigung, Soft-Stick-Fighting, Kempo-Kombat und Leichtkontakt) überdurchschnittlich viele Teilnehmer angemeldet.