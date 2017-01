Düren.

In der Stadt Düren sollen auch 2017 wieder vier verkaufsoffene Sonntage stattfinden – zum Frühlingsfest am 7. Mai, zum Stadtfest am 17. September, zum Herbstmarkt am 22. Oktober und am Sonntag vor Weihnachten. So zumindest lautet der Plan der IG City. Eine Entscheidung des Stadtrates aber steht noch aus.