Kreis Düren/Vettweiß.

Auf sein Smartphone kann Dietmar Nietan im Wahlkampf nicht verzichten; auch nicht an diesem Tag in der Gemeinde Vettweiß. Als Schatzmeister der Bundes-SPD und damit Mitglied des engsten Führungszirkels der Partei muss der 53-jährige Dürener immer erreichbar sein, im Zweifelsfall sehr schnell auf E-Mails aus der Berliner Parteizentrale reagieren. Aber der Ton ist ausgeschaltet. In der Regel nimmt Nietan Anrufe mit einem flüchtigen Blick zur Kenntnis und ruft zwischen zwei Terminen zurück.