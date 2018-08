Hürtgenwald - Diebe versuchen, Geldautomaten anzuzünden

Hürtgenwald. In der Nacht zu Montag versuchten mehrere bislang unbekannte Täter vergeblich, den Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in Vossenack zu zerstören, um an das darin enthaltene Bargeld zu gelangen.

Am Montagmorgen wurde die Tat entdeckt, verübt wurde sie laut Auswertung der Überwachungskameras gegen 1.35 Uhr am Montag. Drei nicht zu erkennende Personen machten sich mit Gewalt an dem Automaten zu schaffen und versuchten, ihn in Brand zu stecken.

An dem Bankgebäude am Baptist-Palm-Platz sowie dem Automatengehäuse entstand hierdurch ein Sachschaden, an das Geld gelangten die Täter hingegen nicht. Hinweise auf ihre Identität, ein mögliches Fluchtfahrzeug oder weitere verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421/949-0 entgegen.