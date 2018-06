Düren - Die Zentrale Desinfektionsstelle, die beste Innenraumreinigung im Kreis

Düren.

Seit genau einer Woche läuft in der neuen Zentralen Desinfektionsstelle an der Rettungswache West der „Probe-Scharfbetrieb“. So nennt es Johannes Rothkranz, Amts- und Wehrleiter der Dürener Feuerwehr. Hier werden die Einsatzfahrzeuge von der Stadt Düren und vom Rettungsdienst des Kreises gereinigt und desinfiziert. Aber wie genau funktioniert die Arbeit in der Halle?