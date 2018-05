Kreis Düren: Obergrenze wird eingehalten

Wie Josef Kreutzer, Sprecher des Kreises Düren, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, wird beim Jugendamt des Kreises Düren die in der Studie der Universität Koblenz angesprochene Obergrenze von 35 Fällen pro Vollzeitstelle beim Allgemeinen Sozialen Dienst „in der Regel eingehalten“.

Aber über die tatsächliche Belastung der Mitarbeiter im Einzelfall, betont Kreutzer, sagt das nicht grundsätzlich etwas aus. „In der Jugendhilfe und in der Arbeit mit Menschen ist kein Fall statisch. In akuten Krisensituationen kann die Arbeit an pädagogischen Lösungen die jeweilige Fachkraft möglicherweise über Tage binden.

Der Kreis Düren hat an der Koblenzter Studie nicht unmittelbar mitgewirkt.