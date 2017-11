Die Welten prallen aufeinander beim Kabarettisten-Duo Konejung und vom Venn Letzte Aktualisierung: 2. November 2017, 13:02 Uhr

Heimbach. Mit ihrem neuen und vierten Kabarett-Programm „2000 Jahre Eifel – Die Jubiläumsrevue“ gastiert das Kabarettisten-Duo Achim Konejung und Hubert vom Venn am Donnerstag, 16. November, ab 19.30 Uhr in der internationalen Kunstakademie in Heimbach.