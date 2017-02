Düren.

An seine Zeit in der Volleyball-Akademie kann Dennis Barthel sich noch sehr genau erinnern. „Ich muss so zwölf Jahre alt gewesen sein, als ich angefangen habe“, erzählt der heute 20-Jährige. „Damals fand das Training der Volleyballakademie noch in der Arena statt, und wir haben dort dreimal in der Woche auf sehr hohem Niveau trainiert. Ich denke, das ist ein sehr gutes Projekt.“