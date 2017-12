Düren.

Wie kann man in wenigen Schritten eine ganz normale Turnhalle in einen weihnachtlichen Konzertsaal verwandeln? Man nehme eine Bühne, etwas selbst gebastelte Weihnachtdekoration für Basketballkorb und Sprossenwand und ein paar Sitzgelegenheiten. Und wenn für einen großen Weihnachtsbaum der Platz nicht mehr reicht, kann man ihn einfach mittels Scheinwerfer an die Wand projizieren.