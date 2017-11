Die Tattoos lenken den Merkener Ringer zu sehr ab Letzte Aktualisierung: 20. November 2017, 10:34 Uhr

Witten. Eigentlich ging es für den Ringerclub Merken um nicht mehr viel im letzten Kampf der regulären Saison in der Bundesliga West. Der fünfte Platz und damit die Teilnahme in den Bundesliga-Playoffs war bereits in Stein gemeißelt.