Die SWD Powervolleys starten den Dauerkartenverkauf Letzte Aktualisierung: 22. September 2017, 13:28 Uhr

Düren. Die neue Saison in der Volleyball Bundesliga ist nur noch drei Wochen weit entfernt. Am 14. Oktober starten die SWD Powervolleys mit einem Heimspiel gegen den deutschen Meister Berlin Recycling Volleys in die Saison.