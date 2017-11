Düren.

Die Immobiliensituation in Nord-Düren hat sich in den vergangenen zwei bis drei Jahren kontinuierlich verschlechtert. Dringend erforderliche Investitionen in die Bausubstanz sind in weiten Teilen ausgeblieben; weil die Eigentümer finanziell nicht in der Lage sind, sich adäquat um ihre Immobilien zu kümmern oder aber nicht willens sind.