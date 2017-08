Kleinhau.

Die St.-Rochus-Schützenbruderschaft aus dem Hürtgenwalder Ortsteil Kleinhau geht einen ungewöhnlichen Schritt: Am Wochenende findet in der Höhengemeinde das vermutlich letzte Schützenfest statt. Der Grund: Die Mitgliederzahl der Bruderschaft hat sich in den vergangenen Jahren nahezu halbiert.