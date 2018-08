Die SG zeigt nach dem Rückstand eine gute Reaktion und siegt Letzte Aktualisierung: 31. August 2018, 12:54 Uhr

Nörvenich. Im „Spiel der Woche“ treffen am Sonntag ab 15 Uhr in der Fußball-Kreisliga A in der Partie SG Nörvenich/Hochkirchen gegen den Hambacher SV zwei Teams aufeinander, die nach Spieltag eins jeweils drei Zähler auf dem Punktekonto aufweisen.