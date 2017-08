Die SG Neffeltal widerlegt alle Skeptiker

Neffeltal. Als die SG Neffeltal 1992 als erste Spielgemeinschaft den Spielbetrieb im Fußballkreis Düren aufnahm, war die Zahl der Kritiker und Skeptiker größer als die der Unterstützer und derer, die der Sache Glauben schenkten.

Jetzt nach 25 Jahren kann die SGN, wie sich der Verein selbst nennt, stolz auf das erste Vierteljahrhundert zurückblicken. Dieses erste kleine Jubiläum wurde am Neffelbach groß und ausgiebig gefeiert.

Im Rahmen einer Sportwoche auf der Sportanlage in Gladbach wurde der Gemeindepokal der Gemeinde Vettweiß sowohl für Seniorenmannschaften wie auch für Alt-Herren Mannschaften ausgespielt. Angereichert wurde das Programm um Senioren-Kurzturniere für Kreisliga C- und B-Ligisten sowie Jugendspiele des JFV Bördeland, an dem die SG Neffeltal maßgeblich beteiligt ist.

Die Wurzeln der Spielgemeinschaft liegen in Gladbach und Müddersheim. So erfuhren die Gäste beim Kommers in der Bürgerhalle in Disternich, dass der Impuls am Bierwagen auf der Sportwoche in Müddersheim im Jahre 1990 erfolgte. Ein Gespräch zwischen den Verantwortlichen Hubert Rings und „Charly“ Klinkhammer aus Müddersheim wurde mit spitzen Ohren von ihren Kollegen Günter Bachem und Matthias Pieck aus Gladbach konzentriert aufgenommen, und es kam zum ersten Gedankenaustausch über eine mögliche Zusammenarbeit.

Nach intensiven Vorarbeiten erfolgte am 27. März 1992 die Gründungsversammlung, der eigentlichen Geburtsstunde der SGN. Später stießen noch der Lüxheimer SV (1995) und der SC Disternich (2003) zur SG Neffeltal hinzu, womit das Kleeblatt komplett wurde. Der Kommers hielt viele interessante Informationen für die anwesenden Gäste bereit. Es war der SGN gelungen, ein ungewöhnliches Format für diese Veranstaltung zu finden, so dass der Abend für alle kurzweilig und spannend gestaltet werden konnte.

Die Talkrunden

Michael Pieck, einst Vorstandsmitglied bei der SGN, heute Aufsichtsratsmitglied beim Bonner SC, entlockte in Talkrunden den Gründungsvätern manche Anekdote und auch bei den Gesprächen mit dem Bürgermeister der Gemeinde oder den Vertretern vom Fußballkreis Düren waren die Zuschauer konzentriert bei der Sache.

Die letzte Talkrunde widmete sich dem sportlichen Bezug. Dabei kamen aktuelle wie ehemalige Spieler und Trainer zu Wort, und ein Blick auf den Jugendbereich durfte natürlich auch nicht fehlen. Und wie es sich für ein Jubiläum gehört, kamen auch die Gratulanten zu Wort. Hier hatten sich die Planer der Veranstaltung ebenfalls etwas einfallen lassen, um diesen Abschnitt des Abends flott und heiter zu gestalten.

Krönender Höhepunkt der Jubiläumsfeier waren die Auszeichnungen für verdiente Mitglieder des Vereins. So wurden neben silbernen und goldenen Vereinsnadeln auch vom Fußballverband Mittelrhein (FVM) Ehrungen ausgesprochen.

Eine besondere Überraschung hielt der Abend dann noch für zwei der Gründungsväter bereit. Wolfgang Mödder, der lange Jahre im Vorstand mitarbeitete, die SGN als Vorsitzender in den Jahren 2004 bis 2008 führte und auch heute noch als Berater des Vorstandes tätig ist, wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Eine Auszeichnung, die dem ersten Vorsitzenden der Spielgemeinschaft Matthias Pieck schon zur 20-Jahrfeier zuteil geworden war.

Günter Bachem, der Mann, der vom ersten Tag an die finanziellen Angelegenheiten der Spielgemeinschaft Neffeltal verantwortet, wurde zum Ehrenmitglied des SG Neffeltal ernannt. Beide nahmen diese Auszeichnung sichtlich gerührt, bewegt, mit feuchten Augen, Stolz und jeder Menge Freude entgegen.