Düren/Kevelaer.

Die seltsamen Nachrichten begannen am Wochenende, die „Rheinische Post“ überschrieb einen Artikel mit der Überschrift: „Auf diese Pilger würde Kevelaer am liebsten verzichten“. Die Rede war von einer irischen Reisegruppe mit Hunderten Mitgliedern in Wohnwagen und Wohnmobilen, die in der Stadt durch, nun ja, wenig zivilisiertes Auftreten aufgefallen waren.