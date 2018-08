Kreis Düren.

Knapp 1200 Abonnenten auf Facebook und 230 Follower auf Twitter: Seit Ende Mai ist die Kreispolizeibehörde Düren in den Sozialen Medien unterwegs. Ina Bayer und Melanie Arenz, die beide in der Polizei-Pressestelle arbeiten, betreuen die Facebook-Seite und den Twitter-Account (Polizei NRW DN) – nach Feierabend und am Wochenende sind die diensthabenden Kollegen von der Leitstelle mit im Boot.