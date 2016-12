Die OGS der KGS Südschule sichert sich Spielepaket

Düren. Rollenspiele kommen bei Grundschülern besonders gut an, das bestätigen auch die Schüler der OGS der KGS Südschule. Sie erhielten nun von Spielwaren Schuster ein Spielepaket, mit dem das Rollenspiel in der Einrichtung gefördert werden soll.

Das Paket war ein Gewinn der Sonderaktion „Spielen macht Schule – auch am Nachmittag“. Diese Initiative richtet sich speziell an Einrichtungen, die eine Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder anbieten. Das Ziel, das sich dahinter verbirgt: Die Initiative mit diesem Paket will die Entwicklung der Kinder spielerisch fördern, denn „Spielen macht schlau!“ Schließlich sind sie für die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung von Kindern besonders wichtig. Dieser Meinung sind natürlich auch die Schüler und ihre Betreuerinnen.

Verschiedene Fahrzeuge

Die OGS der KGS Südschule war dem diesjährigen Aufruf der Initiative gefolgt und so war die Freude natürlich riesig, als die Kleinen von ihrem Gewinn erfuhren.

Nun können die Schüler mit verschiedenen Fahrzeugen, darunter Traktoren mit Anhängern, Jeeps mit Pferdeanhängern oder auch Schaufelbaggern und Baufahrzeugen spielen. Die neuen Errungenschaften wurden natürlich auch noch am gleich Nachmittag ausgiebig begutachtet und getestet.

Die Initiative „Spielen macht Schule – auch am Nachmittag“ setzt auch auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Fachhandel: Dieser stand den Einrichtungen während des Wettbewerbs als kompetenter und engagierter Spiele-Pate zur Seite.