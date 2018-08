Merken empfängt Witten in der Kreisarena

Gegner des RC CWS Merken sind ab dem 8. September der RV Lüncheen aus Mecklenburg-Vorpommern, der der erste Kontrahent im Dürener Stadtteil sein wird, sowie Alemannia Nackenheim, die Red Devils Heilbronn, der SC Siegfried Kleinoschheim, der KSV Witten 07, der ASV Mainz 88 und Eintracht 1909 Aachen-Walheim.

Bis auf einen Kampf finden alle Heimkämpfe in der Merkener Mehrzweckhalle statt. Der Heimkampf gegen den mehrfachen Deutschen Meister KSV Witten 07 wird am Feiertag, 3. Oktober, in der Arena Kreis Düren ausgetragen. Eine Kopftribüne kann praktisch bis zur Arena-Mitte ausgefahren werden, so dass die Zuschauer nah am Geschehen sitzen. Die Merkener hoffen, dass dann 1000 Zuschauer das Spektakel verfolgen.