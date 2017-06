Morschenich-Neu.

Spatenstich am Mittwoch, Eröffnung in der Nikolaus-Woche: Im Baugebiet Merzpark im Umsiedlungsort Morschenich-Neu entsteht die – wie das Unternehmen verkündet – „modernste Aldi-Süd-Filiale“ der Region. Das Geschäft mit 900 Quadratmetern Verkaufsfläche und 112 Parkplätzen wird neben der Brücke an der L264 liegen. Der Bauherr ist eine Immobilienfirma aus Bornheim.