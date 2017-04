Die Meisterschaft als letzter Test

Huchem-Stammeln.

Nachdem sie in diesem Jahr verschiedene Turniere sehr erfolgreich bestritten hatten, entschieden sich die Verantwortlichen des 1. Karate Dojo Huchem-Stammeln, vor dem eigenen Turnier am 10. Juni in der Kreissporthalle Düren an einer offenen Deutschen Meisterschaft, diesmal beim Verband WFMC in Leverkusen, teilzunehmen.