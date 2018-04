Düren - Die Mauer, die Menschen und ihre Stadt zusammengefasst auf 580 Seiten

Düren.

Dr. Achim Jaeger ringt leicht um Fassung, grinst, und weiß gar nicht, wo er anfangen soll. Wie, bitteschön, kann man 580 Seiten über alte Steine schreiben? Jaeger kann das und hätte vermutlich noch viel mehr über die alten Steine schreiben können, als er es in seinem neuen Buch „Rund um die Dürener Stadtmauer in Wort und Bild“ so umfassend getan hat.