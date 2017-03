Düren.

Neu aufgestellt geht der Vorstand der Ortsgruppe Düren des Eifelvereins in das Jubiläumsjahr. Das 125-jährige Bestehen der Ortsgruppe wird im September gefeiert, wie der Vorsitzende Dietrich Stegemann in der Jahreshauptversammlung mitteilte. Während der Zusammenkunft der Mitglieder im Schenkel-Schoeller-Stift in Düren wurde sowohl zurückgeblickt als in die Zukunft geschaut.