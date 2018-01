Kreis Düren - Die Leichtathleten blicken auf erfolgreiches Jahr zurück

Kreis Düren. Die Leichtathleten aus dem Kreis Düren haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Das unterstreichen neben den vielen Meisterschaftserfolgen auf Verbandsebene auch 180 Platzierungen in der Jahresbestenliste des Landesverbandes Nordrhein.

Die Dürener Leichtathleten haben damit den guten Ruf, den sie sich mit einer erfolgreichen Nachwuchsförderung im Verbandsgebiet erworben haben, wieder einmal bestätigt.

Dabei liegen einige Athleten sogar auf vordersten Plätzen. Jahresbeste in ihren Klassen sind Bärbel Imdahl (Birkesdorfer TV) im Speerwurf der W50 mit 29,17 Meter, Jan Serner (Dürener TV 1847) im Hochsprung der M40 mit 1,87 Meter, Silas Schnitzler im Speerwurf der M12 mit 30,73 Meter, Til Zuza im Ballwurf der M12 mit 46 Meter und in der W12 Sarah Kastenholz (alle Birkesdorfer TV), die im Speerwurf (27,32 Meter), dem Ballwurf (45,50 Meter) und in den Blockwettkämpfen Lauf und Wurf gleich viermal den Spitzenplatz im Verbandsgebiet einnimmt.

Bei Männern und Frauen sowie in den Altersklassen U20 bis U16 ist es deutlich schwieriger, sich unter den besten Zehn zu platzieren, da die Großvereine an Rhein und Ruhr aufgrund der besseren Trainingsbedingungen und auch materieller Zuwendungen eine Sogwirkung auf die Talente aus den kleineren Vereinen ausüben. Da will es schon etwas heißen, wenn die DTVerinnen Christelle Younga (jeweils Zweite im Kugelstoßen mit 12,43 Meter und im Blockwettkampf Wurf sowie Dritte im Diskuswurf mit 28,18 Meter) und Nicola Kondziella als Zweite im Weitsprung mit 5,67 Meter – damit auf Bundesebene Siebte (!) – so weit vorne liegen.

Mara Schumacher (DTV) überragt in der U18 vor allem mit zwei zweiten Plätzen über 800 Meter (2:15,94 Minuten) und im 1500-Meter-Hindernislauf (5:19,98 Minuten). Freuen darf sich auch Jana Kulessa vom TV Germania Obermaubach, die sich mit 1,74 Meter den vierten Platz im Hochsprung der Frauen ersprang. Henrik Röhlich vom DTV in der U18 über 1500 Meter (4:17,48 Minuten) als Vierter und über 3000 Meter (9:13,67 Minuten) als Dritter, Till Freyschmidt (DTV) neben anderen Wettbewerben vor allem im Hochsprung (Vierter mit 1,92 Meter) und im Mehrkampf (Fünfter im Fünfkampf ), Lars Wiltschek (DTV) mit seinem fünften Platz im Speerwurf mit 54,02 Meter und die Beiden mit Jan Wiltschek als Fünfte im Mannschaftszehnkampf sind ebenfalls bestens platziert.

Das gilt auch für Lisa Clemens, W15 (LG Ameln/Linnich) mit vierten Plätzen über 300 Meter (44,08 Sekunden) und im 300-Meter- Hürdenlauf (48,73 Sekunden).

Die Senioren bereichern die Bilanz durch viele ansehnliche Plätze.

Beachtliche Ergebnisse bei den ersten Hallenwettkämpfen dieses Winters lassen die Verantwortlichen im Leichtathletikkreis hoffen, dass auch 2018 für die Sportler ein gutes Jahr wird.