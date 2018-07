Düren.

Lag es am schwülwarmen Wetter oder daran, dass die Luft aus dem Juxwettbewerb nach 44 Jahren raus ist? Auf jeden Fall hat die Weltmeisterschaft im Kirschkern-Weitspucken schon bessere Tage erlebt. Die Teilnehmerzahl hielt sich am Samstag zum Auftakt der Annakirmes in derart überschaubaren Grenzen, dass Moderator Robert Wirtz im Damenwettbewerb sogar Frauen aus dem ebenfalls dünn besetzten Zuschauerbereich animieren musste, sich noch zu beteiligen.