„Die Jungfrau von Orléans“ im Theater Düren

Düren. Am Montag, 30. Oktober, 20 Uhr, gastiert die Landesbühne Rheinland-Pfalz im Theater Düren im Haus der Stadt. Die aus Düren stammende Schauspielerin Eva Wiedemann ist mit von der Partie. Nachdem sie zur Saisoneröffnung im September bereits neben Walter Ullrich in „Honig im Kopf“ glänzte, ist sie nun in der Titelrolle von Friedrich von Schillers „Die Jungfrau von Orléans“ in der Bühnenbearbeitung von Rolf Heiermann zu sehen.

In Frankreich wütet der Hundertjährige Krieg. Englische Truppen haben das Land erobert, die Lage erscheint verloren. Da nimmt das Schicksal Frankreichs eine wundersame Wendung. Die 17-jährige Tochter eines lothringischen Landmanns, Johanna, wird von göttlichen Stimmen berufen, die französischen Truppen zum Sieg zu führen. Wie durch ein Wunder gewinnt die behelmte Jungfrau eine schon verlorene Schlacht. Doch der Ruhm hält nicht lange an. Die entscheidende Begegnung gegen die Engländer in Paris scheitert. Der König wendet sich von ihr ab.

Erzählt wird der dramatische Gerichtsprozess der Johanna von Orléans. Als Spiel im Spiel werden die wichtigsten Stationen aus ihrem Leben nachgestellt. Es sind die letzten Tage vor der grausamen Verbrennung der neunzehnjährigen Jungfrau auf dem Marktplatz von Rouen.

Die zusätzlich in den Spielplan aufgenommene Vorstellung in der Abo-Reihe Schauspiel II ist eine Ersatzvorstellung für den Ausfall des Stücks „King Charles III“ am 5. Oktober, zu dem die Bremer Shakespeare Company wegen des Sturmtiefs „Xavier“ nicht anreisen konnte.

Tickets zu 24, 18 und 14 Euro gibt es im I-Punkt, Markt 6, unter Telefon 02421252525, per E-Mail an theaterkasse@dueren.de oder online auf www.theatertickets.dueren-kultur.de.